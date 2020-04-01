Аэропорт «Шереметьево» закрыл третий терминал из шести из-за коронавируса

Аэропорт «Шереметьево» с 1 апреля закрыл терминал D. Мера временная и вводится из-за сокращения пассажиропотока и введения ограничений в сфере авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы будут обслуживаться только в терминалах В и F.

Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии» переводятся из терминала D в терминал В. Международные рейсы обслуживает терминал F.

Все пассажиры, прилетающие из-за рубежа, проходят тройной медицинский контроль:

на борту самолета их состояние контролируют сотрудники Роспотребнадзора с помощью переносных тепловизоров.

В зоне прилета прилетевших также проверяют специалисты Роспотребнадзора с помощью стационарных тепловизоров.

В зоне получения багажа проходит дополнительная проверка и анкетирование пассажиров сотрудниками столичного департамента здравоохранения, Минздрава Московской области и Роспотребнадзора.

Если у человека заподозрили инфекцию, его сразу же помещают в изолятор здравпункта для последующей госпитализации в инфекционную больницу.

Напомним, с 20 марта в «Шереметьево» были закрыты терминалы Е и С.

Аэропорт «Шереметьево» насчитывает шесть терминалов: А (бизнес-авиация), B (внутрироссийские рейсы), С, D, E и F (международные рейсы).

Фото: volkova natalia / Shutterstock