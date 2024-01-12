Крупнейший поставщик северной креветки Royal Greenland продал российский бизнес

Крупнейший мировой поставщик северной креветки Royal Greenland, который приостановил деятельность в России из-за вооруженного конфликта РФ с Украиной, полностью вышел из местного бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Группа продала 50% в расположенном в Московской области производстве своему партнеру ГК «Агама». В 2022 году группа уже выкупала бизнес производителя замороженной продукции. Тогда польская Hortex продала «Агме» свой российский бизнес.
Royal Greenland владела 50% в совместном с группой предприятии по переработке рыбы и морепродуктов ООО «Агама Роял Гринланд». «Агма» консолидировала структуру еще в декабре 2023 года, приводит издание данные из ЕГРЮЛ.
По итогам 2022 года «Агама Роял Гринланд» выпустила свыше 9 тыс. тонн продукции. «Агма» также владеет фабрикой в Мурманске.
В совместном с «Агмой» предприятии Royal Greenland отвечала за поставки сырья, «Агма» же, в свою очередь, обеспечивала дистрибуцию. Главный офис Royal Greenland расположен в Гренландии, компания имеет 49 фабрик как в Гренландии, так и в Европе и Канаде.
После ввода российских войск на территорию Украины в 2022 году производитель прекратил поставки в РФ. Их годовая стоимость оценивалась в 100 млн датских крон или 1,3 млрд рублей по курсу ЦБ.
Фото на обложке: jpsanka /
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