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На встрече в Москве обсудят, какие технологии нужны российскому фермеру

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

31 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве пройдет митап, на котором обсудят, какие «умные» фермерские технологии востребованы сегодня рынком и как они будут развиваться завтра. Мероприятие состоится при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

На встрече в Москве обсудят, какие технологии нужны российскому фермеру

Среди главных тем дискуссии:

  • точное сельское хозяйство и другие тренды AgroTech рынка;
  • спутниковые технологии: как будет развиваться картография в 2023 году;
  • агродроны: как беспилотники помогают развивать «умное» сельское хозяйство;
  • потенциал внедрения интернета вещей (IoT) в российском фермерстве;
  • Big Data и искусственный интеллект: как аналитика выведет аграрный сектор на новый уровень;
  • биотехнологии в AgroTech: коллаборация стартапов и фермеров;
  • объединение участников AgroTech рынка в маркетплейсы: тренды и возможности
  • каких технологий не хватает российским фермерам.

Спикеры:

  • Кристина Романовская, собственник и CEO ПХ «Лазаревское»;
  • Альфия Каюмова, сооснователь Green Growth;
  • Антон Жуменко, эксперт по промышленному IoT «КРОК»;
  • Анна Кудинова, CEO ExactFarming. 

Завершит мероприятие формат открытый микрофон: участники встречи смогут рассказать аудитории о своих проектах или предложить сотрудничество. Также у всех гостей будет возможность обсудить актуальные вопросы и потенциальные коллаборации, обменяться мнениями с коллегами.

Участие в митапе бесплатное. Регистрация по ссылке

Организатор — AgroCodeHub

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock

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