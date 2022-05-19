31 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве пройдет митап, на котором обсудят, какие «умные» фермерские технологии востребованы сегодня рынком и как они будут развиваться завтра. Мероприятие состоится при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

На встрече в Москве обсудят, какие технологии нужны российскому фермеру