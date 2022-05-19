На встрече в Москве обсудят, какие технологии нужны российскому фермеру

31 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве пройдет митап, на котором обсудят, какие «умные» фермерские технологии востребованы сегодня рынком и как они будут развиваться завтра. Мероприятие состоится при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.
Среди главных тем дискуссии:
- точное сельское хозяйство и другие тренды AgroTech рынка;
- спутниковые технологии: как будет развиваться картография в 2023 году;
- агродроны: как беспилотники помогают развивать «умное» сельское хозяйство;
- потенциал внедрения интернета вещей (IoT) в российском фермерстве;
- Big Data и искусственный интеллект: как аналитика выведет аграрный сектор на новый уровень;
- биотехнологии в AgroTech: коллаборация стартапов и фермеров;
- объединение участников AgroTech рынка в маркетплейсы: тренды и возможности
- каких технологий не хватает российским фермерам.
Спикеры:
- Кристина Романовская, собственник и CEO ПХ «Лазаревское»;
- Альфия Каюмова, сооснователь Green Growth;
- Антон Жуменко, эксперт по промышленному IoT «КРОК»;
- Анна Кудинова, CEO ExactFarming.
Завершит мероприятие формат открытый микрофон: участники встречи смогут рассказать аудитории о своих проектах или предложить сотрудничество. Также у всех гостей будет возможность обсудить актуальные вопросы и потенциальные коллаборации, обменяться мнениями с коллегами.
Участие в митапе бесплатное. Регистрация по ссылке.
Организатор — AgroCodeHub.
Фото на обложке: Dusan Petkovic /
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