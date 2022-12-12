15 декабря состоится AgroCode Conf 2022 — третья всероссийская онлайн-конференция, посвященная цифровым технологиям в сельском хозяйстве. На ней номинанты премии AgroCode Awards 2022 и победители студенческого конкурса «Агролидеры России» в течение шести часов без перерыва будут питчить свои проекты, а члены жюри определят лучших.

AgroCode Conf 2022: подключайтесь к самому длинному питчингу AgroTech-стартапов