AgroCode Conf 2022: подключайтесь к самому длинному питчингу AgroTech-стартапов

15 декабря состоится AgroCode Conf 2022 — третья всероссийская онлайн-конференция, посвященная цифровым технологиям в сельском хозяйстве. На ней номинанты премии AgroCode Awards 2022 и победители студенческого конкурса «Агролидеры России» в течение шести часов без перерыва будут питчить свои проекты, а члены жюри определят лучших.
Питчи будут разделены по номинациям:
- «Цифровизация года» — кейсы цифровизации процессов в сельском хозяйстве: софт, цифровое решение или digital-платформы;
- «Еда будущего» — кейсы серийного производства инновационных (альтернативных) продуктов питания: инновационные технологии или подходы в производстве продуктов питания;
- «Своя технология» — кейсы импортозамещения в сельском хозяйстве: технологии, оборудование или цифровой продукт, который позволил фермерам перейти на российские аналоги зарубежных решений без потерь в качестве;
- «Лидер года» — человек года в российском AgroTech-сегменте: российские предприниматели, топ-менеджеры и общественные деятели, которые помогают улучшать агросферу, продвигают российские сельскохозяйственные технологии и влияют на общество в целом;
- «Запуск года» — прорывная технология: стартап или технологический продукт в сельском хозяйстве, который был запущен в 2022 году и совершил прорыв на рынке;
- «Идея года» — специальная номинация для исследователей и ученых: прорывные исследования и новые технологические решения для сельского хозяйства на уровне MVP (без готового продукта и серийного внедрения).
Всего в шорт-листе 25 компаний-номинантов:
- «АссистАгро» — автопилот, который управляет дроном. Дрон в свою очередь делает фотографии поля, а обученная нейросеть распознает сорняки, и система дает рекомендации по применению СРН;
- «Алан ИТ» и «Бородулинское» — сервис Dairy Production Analytics позволяет создать цифровой двойник молочной фермы и выявить системные ошибки в бизнес-процессах;
- Greenwise — растительные альтернативы мясу и рыбе на базе высокобелковым компонентов;
- «Агробит» — цифровизация и роботизация технологий выращивания и воспроизводства в птицеводстве;
- «Матрица» — программный комплекс с мобильным клиентом PIG ID «Свинофон»;
- Flyseeagro — биологическая защита растений от насекомых-вредителей энтомофагами;
- «Гемоскан» — ПО для автоматизации лабораторной диагностики крови животных;
- Terroir Сoncept — сервис по поиску перспективных земель для выращивания винограда;
- «Флай Дрон» — платформа цифровых сервисов, оптимизирующая предоставление услуг беспилотными воздушными судами в целях цифровой трансформации АПК.
Со всеми спикерами можно ознакомиться на сайте.
Победителей AgroCode Conf 2022 жюри определит путем голосования. Они станут известны на закрытой церемонии вручения премии AgroCode Awards 2022.
Организаторы — АО «Россельхозбанк» и сообщество AgroCode Hub.
Фото на обложке: Brastock /
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