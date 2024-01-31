Стали известны победители премии «AgroCode Toп-100 2023»

20 января 2024 года стали известны итоги «AgroCode Toп-100» — всероссийской премии от Россельхозбанка, которая присуждается за самые эффективные и прикладные разработки в области агротеха. Подать заявку на участие мог любой российский проект, готовый представить количественные или качественные показатели успеха за 2022–2023 годы. Рассказываем, кто стал победителем.

Независимые эксперты оценивали претендентов в 10 номинациях, в каждой — шорт-лист из девяти участников и один победитель:

«Персона года в агротехе». Победитель — Игорь Интрилигатор, управляющий партнер компании «УрбанФарм». «Образовательный проект года в сфере агро». Победитель — конкурс «Школьный агростартап» от «Российский союз сельской молодежи». Он направлен на популяризацию фермерства у подрастающего поколения, развитие навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве. «Событие года в сфере агро». Победитель — «Уралхим Инновация», который запустил первое в России заводское производство горохового изолята. «Профессия будущего в агро». Победитель — РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева — старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение России. «Лучший цифровой сервис для сельского хозяйства». Победитель — «Русагро Тех» — дочерняя компания «Русагро» — с сервисом «Стратегический алгоритм», который позволяет определить оптимальную с точки зрения чистой приведенной стоимости последовательность чередования сельскохозяйственных культур на полях. «Агротех-стартап года». Победитель — «КлимБиоТех» — российская компания, специализирующаяся на создании автоматизированных лабораторно-климатических комплексов, позволяющих значительно ускорить темпы получения и обработки результатов научно-исследовательской деятельности в области генетики, биотехнологий и селекции ценных сельскохозяйственных культур. «Агроинвестор года». Победитель — «Стартап-студия РБУ» (Росбиотех). Компания инвестирует в молодежные команды, запускает новые технологические бизнесы в области фудтех, агротех, биотех, в том числе и на ранней стадии. «Международное сотрудничество в сфере агротехнологий». Победитель — группа компаний «Эфко», которая сертифицировала сладкие белки в ОАЭ и сделала первые поставки. «Социальный проект в агро». Победитель — «Мой гектар» от компании «Большая земля», дающий возможность каждому россиянину организовать жизнь и бизнес на собственном участке земли площадью один гектар. «Научное открытие года в сфере агро». Победитель — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Его сотрудники открыли новый способ полива древесных кустарниковых культур и винограда, переводящий поливаемые растения на естественный ризосферный тип питания.

«Мы гордимся тем, что уже четвертый год проводим премию AgroCode Awards и отмечаем достижения представителей агротехнологического сообщества России. Победители премии — стартапы, проекты и люди, которые вносят значимый вклад в развитие сельского хозяйства. Вместе с победителями и финалистами мы создаем и продвигаем инновационные технологии и идеи, которые помогают повысить эффективность и перспективность сельскохозяйственного сектора. Наша цель — создать благоприятную среду для развития агротех стартапов и сделать сельское хозяйство России ведущим в мире по внедрению инноваций и технологий. Мы рады наградить тех, кто разделяет наши цели», — отметила Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Полный шорт-лист и описание номинаций — на сайте премии.

Фото на обложке: Billion Photos / Shutterstock