Объявлены победители главного агрокодинга страны AgroCode Hack

C 19 по 21 ноября Россельхозбанк провел главный агрокодинг страны AgroCode Hack 2021. Мероприятие состояло из трех больших блоков: хакатона AgroCode Hack и соревнования для студентов — будущих специалистов по анализу данных — AgroCode Data Science Cup и конкурса Digital Strawberry.

Организаторы получили более 800 заявок на участие в соревнованиях AgroCode из 113 городов. Победители разделили призовой фонд в размере 2 220 000 рублей.

Студенческий чемпионат AgroCode Data Science Cup

На чемпионат зарегистрировались более 280 студентов. В течение месяца студенты решали задачу по усовершенствованию алгоритма распознавания болезней у телят в сервисе «Ветеринарный бот».

Победителями стали:

Данила Милованов, КГЭУ;

Арсений Проценко, МГТУ имени Н.Э. Баумана;

Владимир Панов, ИТМО.

Арсений Проценко, МГТУ имени Н.Э. Баумана

Хакатон AgroCode Hack

24 команды онлайн-хакатона при поддержке семи менторов 40 часов решали задачи партнеров, а затем представили свои результаты жюри. Всего в соревновании было два трека:

1. Цифровая ферма

Участникам было необходимо произвести сегментацию и подсчет животных в производственном станке, а также оценить «активность» каждого животного по обучающей выборке неразмеченных видеороликов.

1 место: svinkotrack (капитан Игорь Кузьмин).

2 место: LateDev (капитан Владимир Фоменко).

Партнер: ИПУ РАН

Игорь Кузьмин, svinkotrack

2. Маршрут беспилотного трактора

Во второй задаче необходимо было создать алгоритм построения непрерывного маршрута движения трактора на поле для различных операций. От участников требовалось презентовать реализованный MVP, исходный код, а также трек, сгенерированный системой Trimble.

1 место: Piggybank Software (капитан Михаил Дьяков).

2 место: ConceptFly (капитан Сергей Старовойтов).

Партнер: Trimble

Михаил Дьяков, капитан Piggybank Software

Конкурс Digital Strawberry

В конкурсе Digital Strawberry команды должны были разработать систему мониторинга состояния клубники. Данные предоставила вертикальные городские фермы AgroTechFarm.

Были определены пять команд-победителей:

RostovNats (капитан Алексей Коваленко).

Sladkoezhki (капитан Андрей Рагимов).

Leuk (капитан Марат Сарбасов).

Разметчика не взяли! (капитан Арсений Проценко).

NameError (капитан Баяр Пак).

Алексей Коваленко, капитан RostovNats

«Много раз зарекался больше не участвовать в хакатонах... Но иногда возникают такие соблазнительные задачи, что невозможно устоять. В данном случае это были задачи по анализу изображений, связанных с ростом и развитием клубники на вертикальных фермах, мимо которых мы просто не могли пройти.

В рамках хакатона мы решили задачи анализа зеленой массы клубничных кустов, сегментацию ягод, листьев и стеблей клубники и горшков, в которых она находится, а также реализовали классификацию фаз роста клубники.

На основе выполненных задач можно реализовать невероятное количество крутых применений в рамках вертикальных теплиц: можно контролировать освещение и состав смеси исходя из фазы роста, можно оценивать и прогнозировать урожай, а также сообщать об отклонениях в графике роста, и самое интересное: сегментация клубники и оценка спелости в будущем позволит роботам срывать правильные ягодки», — написал в Facebook участник команды Sladkoezhki Роман Доронин.

Посмотреть трансляцию финала AgroCode можно на сайте.

Генеральный спонсор мероприятия — «Россельхозбанк».