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На встрече AgroСode Talk обсудят, какие перспективы у сити-ферм в России и как на них заработать

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

31 октября в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве состоится встреча на тему «Сити-фермерство: будущее или реальность?». Участники вместе с экспертами обсудят, в каких направлениях российской агроиндустрии сейчас задействованы сити-фермы, а в каких — будут актуальны в ближайшем будущем. Мероприятие пройдет при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

На встрече AgroСode Talk обсудят, какие перспективы у сити-ферм в России и как на них заработать

Сити-фермы, или вертикальные фермы, обычно возводят в мегаполисах, где не хватает свободной земли, но есть нерентабельные производственные помещения. По данным Grand View Research, к 2028 году мировой объем рынка сити-фермерства составит $21,15 млрд. В России же технология, можно сказать, только начала развиваться. Есть ли у этого направления перспективы в стране и какие? Это и обсудят на ближайшей встрече AgroСode Talk в «Точке кипения».

Эксперты затронут такие вопросы:

  • нужны ли России сити-фермы;
  • кто среди основных игроков на рынке городского фермерства;
  • как монетизировать и масштабировать городские фермы;
  • что ждет рынок городских ферм в ближайшем будущем
  • как и куда сбывать продукцию, выращенную на сити-фермах ;
  • какие agro-commodities актуальны для сити-фермерства;
  • можно ли считать, что сити-фермер — это профессия будущего.

Спикеры:

  • Наталья Мендус, исполнительный директор ЦРФТ «Россельхозбанка»;
  • Александр Лысковский, основатель iFarm;
  • Дмитрий Илюкевич, руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса»;
  • Борис Чередников, директор специальных проектов «Азбуки вкуса»;
  • Игорь Интрилигатор, сооснователь и генеральный директор «Местные корни»;
  • Алексей Лаухин, руководитель городской фермы «Гастроботаника»;
  • Владислав Терехов, генеральный директор GALAD Green Line;
  • Кирилл Горин, основатель «Ниндзя гудс».

После дискуссионного блока участники смогут воспользоваться открытым микрофоном, чтобы рассказать о своих проектах или запросах на сотрудничество.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте

Организатор — AgroCodeHub

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