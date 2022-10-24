На встрече AgroСode Talk обсудят, какие перспективы у сити-ферм в России и как на них заработать

31 октября в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве состоится встреча на тему «Сити-фермерство: будущее или реальность?». Участники вместе с экспертами обсудят, в каких направлениях российской агроиндустрии сейчас задействованы сити-фермы, а в каких — будут актуальны в ближайшем будущем. Мероприятие пройдет при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

Сити-фермы, или вертикальные фермы, обычно возводят в мегаполисах, где не хватает свободной земли, но есть нерентабельные производственные помещения. По данным Grand View Research, к 2028 году мировой объем рынка сити-фермерства составит $21,15 млрд. В России же технология, можно сказать, только начала развиваться. Есть ли у этого направления перспективы в стране и какие? Это и обсудят на ближайшей встрече AgroСode Talk в «Точке кипения».

Эксперты затронут такие вопросы:

нужны ли России сити-фермы;

кто среди основных игроков на рынке городского фермерства;

как монетизировать и масштабировать городские фермы;

что ждет рынок городских ферм в ближайшем будущем

как и куда сбывать продукцию, выращенную на сити-фермах ;

какие agro-commodities актуальны для сити-фермерства;

можно ли считать, что сити-фермер — это профессия будущего.

Спикеры:

Наталья Мендус, исполнительный директор ЦРФТ «Россельхозбанка»;

Александр Лысковский, основатель iFarm;

Дмитрий Илюкевич, руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса»;

Борис Чередников, директор специальных проектов «Азбуки вкуса»;

Игорь Интрилигатор, сооснователь и генеральный директор «Местные корни»;

Алексей Лаухин, руководитель городской фермы «Гастроботаника»;

Владислав Терехов, генеральный директор GALAD Green Line;

Кирилл Горин, основатель «Ниндзя гудс».

После дискуссионного блока участники смогут воспользоваться открытым микрофоном, чтобы рассказать о своих проектах или запросах на сотрудничество.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте.

Организатор — AgroCodeHub.