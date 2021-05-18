Разработчики нейросетей получат платный доступ к госданным

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило предоставить разработчикам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) платный доступ к большим данным, накопленным министерствами и ведомствами.
Предложение содержится в проекте концепции, которую Минцифры представило в рамках тематической экспертной сессии АНО «Цифровая экономика», на копию документа ссылается РБК.
В текущей версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ и другое, сообщил представитель АНО «Цифровая экономика».
Из документа следует, что в зависимости от типа данных формированием, анонимизацией и обезличиванием их наборов будут заниматься или госоператор (для данных ограниченного доступа), или аккредитованные организации, или сами ведомства. Ожидается, что дата-сеты будут формироваться на платной основе, стоимость будет определяться исходя из сложности и объема.
Большие массивы данных, имеющие высокую степень секретности, смогут получить организации, аккредитованные профильными ведомствами, например ФСБ, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным. Аккредитованные организации смогут обогащать дата-сеты коммерческими данными.
«Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество дата-сетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику дата-сетов», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, наборы данных «станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики», а внедрение искусственного интеллекта повысит производительность предприятий и ускорит цифровую трансформацию.
Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе государственным. По его словам, эта информация является «питательной средой для развития технологий искусственного интеллекта по целому ряду направлений».
Фото: Unsplash
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