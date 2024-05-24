92% владельцев компаний положительно оценивают применение ИИ для выполнения рабочих задач

Большинство руководителей компаний (92%) положительно оценивают применение технологий ИИ в работе. Они отмечают, что задачи стали закрываться быстрее, у сотрудников освободилось время для других проектов, а также выросла прибыль компании. Об этом говорится в исследовании онлайн-панели Anketolog.ru, с результатами опроса ознакомился RB.RU.
62% респондентов преимуществом ИИ считают оптимизацию работы, 60% — рост скорости, снижение затрат — 39%, доступность технологии — 32%.
Чаще всего с помощью ИИ отвечают клиентам в чат-ботах, генерируют тексты и изображения, анализируют данные. В топ-3 помощников для бизнеса вошли ChatGPT, Capcut и Midjourney.
Среди недостатков руководители отметили зависимость от технологий, угроза безопасности данных, шаблонный подход и безэмоциональность.
Опрос проводился 13-20 мая, в нем участвовали 700 руководителей, чьи сотрудники используют в работе ИИ-технологии.
Фото на обложке: Unsplash
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