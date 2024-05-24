Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

92% владельцев компаний положительно оценивают применение ИИ для выполнения рабочих задач

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Большинство руководителей компаний (92%) положительно оценивают применение технологий ИИ в работе. Они отмечают, что задачи стали закрываться быстрее, у сотрудников освободилось время для других проектов, а также выросла прибыль компании. Об этом говорится в исследовании онлайн-панели Anketolog.ru, с результатами опроса ознакомился RB.RU.

92% владельцев компаний положительно оценивают применение ИИ для выполнения рабочих задач

62% респондентов преимуществом ИИ считают оптимизацию работы, 60% — рост скорости, снижение затрат — 39%, доступность технологии — 32%.

Чаще всего с помощью ИИ отвечают клиентам в чат-ботах, генерируют тексты и изображения,  анализируют данные. В топ-3 помощников для бизнеса вошли ChatGPT, Capcut и Midjourney.

Среди недостатков руководители отметили зависимость от технологий, угроза безопасности данных, шаблонный подход и безэмоциональность. 

Опрос проводился 13-20 мая, в нем участвовали 700 руководителей, чьи сотрудники используют в работе ИИ-технологии.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эксперты выяснили, в каких telegram-каналах быстрее всего дорожает реклама
  2. 2 Исследование: более половины россиян сталкивались с мошенниками в интернете
  3. 3 Аналитики назвали самые закредитованные сферы бизнеса в России
  4. 4 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  5. 5 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ