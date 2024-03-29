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За год количество судебных разбирательств вокруг ИИ выросло на 60%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За год число судебных решений в спорах вокруг применения ИИ увеличилось на 60%. Основными категориями споров стали использование технологии для взыскания долгов, гранты и договоры на разработку IT-продуктов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование RTM Group.

За год количество судебных разбирательств вокруг ИИ выросло на 60%
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По данным аналитиков, с марта 2023 года по март 2024 год из 165 судебных актов в 53% случаев требования были удовлетворены полностью или частично, а в 34% — отказано. Год ситуация была фактически обратной — 31% и 55,5% соответственно.

Почти половина дел — административные правонарушения, штраф по которым составляет около 100 тыс. рублей. Еще 40% приходится на гражданско-правовые споры. По грантам сумма составляет примерно 12 млн рублей, а по договорам — 240 тыс. рублей.

Юристы говорят, что полноценного правового регулирования направления в России еще нет, как и устойчивых подходов в судебной практике. Поэтому судьям фактически не на что опираться при принятии решений. Но в то же время разбирательства могут «подготовить фундамент для изменения регуляторной среды».

Фото на обложке: Unsplash

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