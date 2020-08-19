Власти урезали бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект»

Разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» решили существенно сократить его бюджет до 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.

В связи с секвестром бюджета финансирование всех мероприятий уменьшено, говорится в документе.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» курируют Минэкономики, правительства и АНО «Цифровая экономика». Если в начале 2020 года на проект планировалось направить 89,7 млрд рублей бюджетных средств до конца 2024 года, то теперь — только 22,4 млрд рублей.

Как пишет издание, аналогичные данные содержатся в презентации Сбербанка, который также ответственен за проект.

В Минкомсвязи отметили, что окончательный бюджет проекта еще не утвержден, работа над ним продолжается.

Детали сокращения бюджетов частично описаны в презентации: это финансирование мероприятий за счет бюджетов других федеральных проектов и федеральных органов исполнительной власти, а также объединение мероприятий.

Источник газеты, знакомый с процессом бюджетирования, утверждает, что речь идет не о снижении бюджета, а об «изменении подхода к его формированию». По его словам, 22,4 млрд рублей — это «центральная часть», которая будет направлена на расходы, связанные с разработкой. Общий бюджет может оказаться больше, чем планировалось изначально, считает источник.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» готовится около года, его паспорт должен быть утвержден до 31 августа. Весной сообщалось, что расходы могут пересмотреть, также обсуждался вариант объединения с проектом «Цифровые технологии».