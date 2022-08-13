Российские самолеты могут перейти на управление одним пилотом к 2030 году

Минпромторг планирует к 2030 году снизить стоимость полетов на коммерческих самолетах за счет перехода в одночленному экипажу. Для этого ведомство рассчитывает к концу 2024 года завершить разработку «виртуального второго пилота» на базе искусственного интеллекта.

Информация об этом содержится в тендере, размещенном на сайте госзакупок. На разработку технологии Минпромторг готов выделить почти 2,9 млрд рублей.

Проект реализуется в рамках «стратегии по цифровой трансформации и удовлетворения современным требованиям к перспективным ВС». Согласно документам, его реализация потребует «поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий».

Для управления самолетом одним пилотом планируется модернизировать кабину, воссоздать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать искусственный интеллект в будущую систему управления.

Госзаказ был опубликован 9 августа. Компания, которая возьмется за его исполнение, должна будет разработать «около десятка» технологий, а также создать макет модернизированной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

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