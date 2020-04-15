Названы приоритетные сферы для внедрения искусственного интеллекта в России

Наиболее приоритетными отраслями для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в России являются здравоохранение, финансовые услуги, промышленность и транспорт. Об этом говорится в исследовании АНО «Цифровая экономика», на которое ссылается «РИА Новости».

Эти отрасли, по мнению авторов исследования, должны обеспечить «существенный экономический рост РФ с точки зрения продолжительности жизни и экономической активности населения, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, а также функционирования финансовых и транспортных потоков».

Наиболее активными отраслями, внедряющими и использующими ИИ в настоящее время, являются финансовые услуги, нефтегазовая отрасль, транспорт и городское хозяйство.

Основные препятствия для применения ИИ, по мнению респондентов, связаны с человеческим фактором.

«Существующие навыки персонала не позволяют использовать технологию в своей деятельности. Основные пути решения данной проблемы – инициативы и энтузиазм руководства, обучение и просветительская работа, осуществление пилотных проектов в компаниях, оценка и управление рисками», — показало исследование.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. ИИ, согласно документу, включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение (в том с использованием методов машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.