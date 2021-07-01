Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продать квартиру, купить новую и переехать: Новый сервис от Realiste поможет провести сделку за 2 недели

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа от Realiste, которая отбирает самые выгодные варианты на рынке недвижимости, анонсировала новый сервис для тех, кто хочет обменять свою квартиру и переехать в новую. Создатели приложения обещают, что на сделку уйдет не более двух недель.

Продать квартиру, купить новую и переехать: Новый сервис от Realiste поможет провести сделку за 2 недели

Trade Up оценит квартиру, предложит наиболее интересные варианты обмена по желанию клиента и вместо нескольких месяцев ожидания поможет совершить сделку в течение 15 дней.

Сервис работает просто:

  • Нужно указать данные о своей квартире: адрес, этаж, качество ремонта и прочее.
  • В течение нескольких секунд ИИ от Realiste оценит квартиру и подберет несколько наиболее интересных вариантов обмена по справедливой цене. 
  • Далее нужно выбрать цель обмена: увеличить площадь квартиры с доплатой, купить квартиру меньшей площади и получить дополнительные деньги или приобрести “пустую” квартиру в новостройке. В каждой категории будет предложено несколько вариантов.

Когда новая квартира выбрана, остается оставить заявку и с помощью менеджеров Realiste завершить сделку за пару недель, обещают в компании.

Trade Up, как подчеркивают в Realiste, работает без ожидания покупателя на «старую» квартиру. Здесь продажа жилья и приобретение нового — это одна операция.

В компании отметили, что искусственный интеллект работает круглосуточно и показывает 1-2% наиболее выгодных вариантов среди всего рынка недвижимости. Платформа пока анализирует рынок недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах. Первый раунд инвестиций в проект азакрыт, сейчас в компании ищут предпринимателей для второго раунда инвестиций.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Aleksandr Vodovozov/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Три ведущих вуза страны откроют бизнес-факультеты
  2. 2 Строительство и HoReCa бьют рекорды: в «Авито.Работа» рассказали о росте вакансий в России
  3. 3 Инвестиционные вина подорожали на 30% в период пандемии COVID-19
  4. 4 Неоновая колбаса от «Самоката»: сервис показал продукты в формате NFT
  5. 5 «Регион передовых инфраструктур для IT-гигантов»: Французская Data Forge выходит на рынок России
20 самых успешных предпринимателей в PropTech
Рейтинг RB.RU
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2021

Акселератор сферы услуг Ленинградской области 2021

05 июля 2021

Скаутинг FinTech-проектов

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ