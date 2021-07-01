Продать квартиру, купить новую и переехать: Новый сервис от Realiste поможет провести сделку за 2 недели

Платформа от Realiste, которая отбирает самые выгодные варианты на рынке недвижимости, анонсировала новый сервис для тех, кто хочет обменять свою квартиру и переехать в новую. Создатели приложения обещают, что на сделку уйдет не более двух недель.

Trade Up оценит квартиру, предложит наиболее интересные варианты обмена по желанию клиента и вместо нескольких месяцев ожидания поможет совершить сделку в течение 15 дней.

Сервис работает просто:

Нужно указать данные о своей квартире: адрес, этаж, качество ремонта и прочее.

В течение нескольких секунд ИИ от Realiste оценит квартиру и подберет несколько наиболее интересных вариантов обмена по справедливой цене.

Далее нужно выбрать цель обмена: увеличить площадь квартиры с доплатой, купить квартиру меньшей площади и получить дополнительные деньги или приобрести “пустую” квартиру в новостройке. В каждой категории будет предложено несколько вариантов.

Когда новая квартира выбрана, остается оставить заявку и с помощью менеджеров Realiste завершить сделку за пару недель, обещают в компании.

Trade Up, как подчеркивают в Realiste, работает без ожидания покупателя на «старую» квартиру. Здесь продажа жилья и приобретение нового — это одна операция.

В компании отметили, что искусственный интеллект работает круглосуточно и показывает 1-2% наиболее выгодных вариантов среди всего рынка недвижимости. Платформа пока анализирует рынок недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах. Первый раунд инвестиций в проект азакрыт, сейчас в компании ищут предпринимателей для второго раунда инвестиций.

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Фото: Aleksandr Vodovozov/Shutterstock