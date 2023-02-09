В России успешно испытали отечественный AI-сервис для офтальмологов

В России успешно испытали сервис на базе искусственного интеллекта для офтальмологов. Retina.AI анализирует изображения пораженных органов и участков кожи и распознает патологии. Это первая в России программа автоматизированной сегментации патологий глазного дна.

Об успешном завершении клинических испытаний облачной платформы Retina.AI от компании «Диджитал Вижн Солюшнс» сообщили в пресс-службе Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Retina.AI направлена на профилактику слепоты и слабовидения у людей, страдающих сахарным диабетом и возрастными изменениями сетчатки. Платформа позволяет проводить анализ снимков глазного дна и оптической томографии. Врач может подключиться к платформе дистанционно и оценить полученные в результате обработки данные.

Клинические испытания, в которых для анализа использовали более 300 изображений, показали, что работа Retina.AI по своей эффективности не уступает аналогичным решением из США от IDX-DX и EyeNook. В отношении анализа снимков глазного дна точность составила 95%, чувствительность – 96%, специфичность – 91%.

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