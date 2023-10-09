Власти обяжут бизнес внедрять искусственный интеллект при получении некоторых субсидий

Получателей 13 мер господдержки в сферах транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности обяжут внедрять в свои бизнес-процессы искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Власти ожидают, что искусственный интеллект позволит компаниям сэкономить около 1 трлн рублей к 2025 году.
В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством сообщил, что «если компании будут получать какую-то субсидию из бюджета выше определенной суммы, они должны будут у себя внедрить то или иное решение с использованием искусственного интеллекта». По его словам, таким образом власти поощряют спрос на разработки в сфере ИИ.
С 2024 года такой подход протестируют на компаниях с выручкой от 800 млн рублей в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении.
Решения в области ИИ содержатся в официальном реестре российского софта. Также Минцифры ведет перечень проверенных поставщиков. При этом компании могут разработать и внедрить и собственные решения, но тогда для них назначат независимую экспертизу. Список проверяющих организаций позднее будет определена правительственной комиссией по IT.
По итогам компании должны будут отчитаться, предоставив доказательства внедрения решений в области ИИ и отчет о достигнутых результатах. Бизнес, который не исполнит требования и не внедрит ИИ, не будут заставлять возвращать деньги в бюджет, но лишат новой господдержки.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Промт-инженер: как освоить искусство общения с нейросетями
- 2 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
- 3 Не опоздать успеть. Стоит ли бизнесу вставать в очередь за ИИ
- 4 Это дейтинговое приложение с ИИ находит идеального партнера по селфи
- 5 Экраны, очки или VR: какая технология заменит смартфоны?
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023