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Власти обяжут бизнес внедрять искусственный интеллект при получении некоторых субсидий

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Получателей 13 мер господдержки в сферах транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности обяжут внедрять в свои бизнес-процессы искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Власти обяжут бизнес внедрять искусственный интеллект при получении некоторых субсидий

Власти ожидают, что искусственный интеллект позволит компаниям сэкономить около 1 трлн рублей к 2025 году.

В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством сообщил, что «если компании будут получать какую-то субсидию из бюджета выше определенной суммы, они должны будут у себя внедрить то или иное решение с использованием искусственного интеллекта». По его словам, таким образом власти поощряют спрос на разработки в сфере ИИ.

С 2024 года такой подход протестируют на компаниях с выручкой от 800 млн рублей в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении.

Решения в области ИИ содержатся в официальном реестре российского софта. Также Минцифры ведет перечень проверенных поставщиков. При этом компании могут разработать и внедрить и собственные решения, но тогда для них назначат независимую экспертизу. Список проверяющих организаций позднее будет определена правительственной комиссией по IT. 

По итогам компании должны будут отчитаться, предоставив доказательства внедрения решений в области ИИ и отчет о достигнутых результатах. Бизнес, который не исполнит требования и не внедрит ИИ, не будут заставлять возвращать деньги в бюджет, но лишат новой господдержки.

Фото на обложке: Unsplash

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