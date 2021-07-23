В России зарегистрировали первую написанную ИИ компьютерную программу

Sber AI зарегистрировал в Роспатенте программу, которая позволяет искусственному интеллекту распознавать и анализировать объекты в виртуальной реальности. Это первая зарегистрированная в России программа, написанная искусственным интеллектом.
Среди разработчиков программного обеспечения значатся сотрудники Сбербанка. Они обучили нейросеть написанию программного кода, рассказал «Ведомостям» его первый зампред правления Александр Ведяхин.
Это действительно первый созданный роботом софт – во всяком случае в России, подтверждают опрошенные газетой участники рынка ПО.
Программа прошла обучение языкам программирования, сейчас она тренируется. Затем программа сможет взять на себя часть рутинной работы программистов.
Эксперты не исключают, что «Сбер» начнет предоставлять технологию как коммерческую услугу.
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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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