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Сервис онлайн-бронирования квартир Airbnb утроил выручку до $1,34

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис онлайн-бронирования и краткосрочной аренды квартир Airbnb во втором квартале заработал втрое больше, чем годом ранее. Выручка составила 1,34 млрд. На следующий квартал компания рассчитывает на самый большой в истории квартальный доход.

Сервис онлайн-бронирования квартир Airbnb утроил выручку до $1,34

Компания предупредила об ожидаемой волатильности рынка из-за коронавируса. Работа сервиса в четвертом квартале будет зависеть от прогресса в вакцинации и сдерживаю новых штаммов COVID-19, передает CNBC.

Чистый убыток Airbnb за квартал уменьшился до $68 млн. Это более чем на 88% меньше, чем годом ранее, тогда он составлял $575,6 млн. В пересчета на акцию убыток составил 11 центов на бумагу.

 Аналитики ожидали $1,26 млрд доходов. Компания сообщила о 83,1 млн бронирований, что на колоссальные 197% больше, чем в прошлом году. 

Расходы Airbnb на продажи и маркетинг во втором квартале выросли на 175% в годовом исчислении и достигли $315 млн. В феврале Airbnb сообщала, что ожидает увеличение расходов на продажи и маркетинг в процентах от выручки в первой половине года.

Валовая стоимость бронирования, способ Airbnb отслеживать доходы хостов, сборы за обслуживание, уборку и налоги, составила $13,4 млрд, что на 320% больше, чем в прошлом году, и превысило консенсус-прогноз FactSet в размере $11,56 млрд.  Средняя дневная ставка сервиса выросла до $161 по сравнению со $160 в предыдущем квартале, что отражает увеличение суммы, которую тратят клиенты. В годовом исчислении этот показатель вырос на 41%.

Компания ожидает, что распространение новых штаммов коронавируса повлияет на поведение путешественников, особенно на то, как и когда они бронируют билеты и отменяют их.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Airbnb рассчитывает в третьем квартале получить самую высокую квартальную выручку за всю историю наблюдений и самые высокие скорректированные показатели EBITDA и маржи за всю историю. Акции Airbnb в четверг упали более чем на 4% после того, как компания сообщила о своей прибыли за второй квартал. 

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Фото: Daniel Krason / Shutterstock

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