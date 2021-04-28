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Apple сократит производство AirPods на 30% – Nikkei Asia

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производство беспроводных наушников AirPods сократится на 25-30% в этом году, рассказал изданию Nikkei Asia источник, осведомленный с планами Apple. Вместо запланированных 110 млн пар, компания выпустит порядка 75-85 млн гаджетов.

Apple сократит производство AirPods на 30% – Nikkei Asia

Причина, озвучил источник Nikkei Asia, в низком спросе на AirPods и их значительном запасе в магазинах и на складах Apple. Также он отметил, что покупатели все больше предпочитают бюджетные варианты беспроводных наушников от Huawei и Xiaomi.

С внеплановым объемом продаж своих девайсов Apple столкнулась и в прошлом году, отмечают в Nikkei Asia: заказала около 90 млн пар, отгрузила только 72,8 млн.

Apple рассчитывает на нормализацию продаж, отмечают в Nikkei Asia, после выхода новой модели AirPods, о грядущей презентации которой рассказывали источники Bloomberg.

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Фото на обложке: samsonovs / Depositphotos.com

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