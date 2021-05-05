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«Опасны для детей»: продажи Apple AirTags в Австралии временно прекращены

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Австралийский ритейлер канцтоваров Officeworks временно прекратил продажи смарт-меток от Apple — AirTags. Решение связывают с соображениями безопасности.

«Опасны для детей»: продажи Apple AirTags в Австралии временно прекращены

Сначала Officeworks отказывалась называть причину приостановки продаж AirTags, однако затем Австралийская комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (АССС) заявила, что AirTags могут быть опасны для детей, пишет Gizmodo Australia.

Угрозу связывают с тем, что из устройства слишком легко вынимается батарейка — для этого достаточно лишь провернуть заднюю крышку AirTag. По данным ACCC, около 20 детей в Австралии поступают к врачам, проглотив батарейку-таблетку; 3 детей погибло в аналогичных случаях, начиная с 2013 года.

«Если поставщик обнаруживает, что поставляемый им продукт небезопасен, ACCC позволяет провести отзывную кампанию, чтобы сообщить потребителям о риске, решить проблему безопасности или вовсе прекратить реализацию продукта», — заявил представитель комиссии.

Также в АССС сообщили, что в случае получения травмы или летального исхода поставщик обязан инициировать расследование, однако на данный момент о подобных инцидентах с AirTags неизвестно.

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Фото на обложке: Jack Skeens / Depositphotos.

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