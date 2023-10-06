Приложение «Ак Барс Банка» удалили из Google Play

Мобильное приложение российского «Ак Барс Банка» («Ак Барс Онлайн») исчезло из Google Play. В прошлом месяце кредитная организация попала в санкционный список США.

В маркетплейсе приложений для Android сейчас доступно только «Ак Барс Трейд», сервис предоставляет брокерское обслуживание. В магазине приложений для iOS пока доступны оба сервиса.

Как пояснили в пресс-службе банка изданию Frank Media, исчезновение приложения связано с санкциями Минфина США. Представители кредитной организации советуют воспользоваться другими площадками (AppGallery, RuStore, Xiaomi Store, Galaxy Store).

Там также добавили, что те приложения, которые были установлены ранее, продолжат работать.

«Советуем не удалять его со своего смартфона», — рекомендуют в пресс-службе.

Вместе с тем в банке не исключают, что «Ак Барс Онлайн» могут удалить и из App Store. Организация советует отключить автоматическое обновление и автовыгрузку приложений.

До внесения в санкционный список США «Ак Барс Банк» пользовался популярностью среди россиян, поскольку позволял удобно проводить трансграничные операции с банками соседних стран.

После наложения ограничений банк приостановил входящие переводы в валюте для юрлиц.

Ранее из Google Play пропали приложения других организаций, которые попали под санкции. В их числе — «Тинькофф банк», «Юнистрим» и «Мегафон».

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