На второй день после выхода на биржу: акции Coinbase продолжают рост

Акции криптовалютной биржи Coinbase выросли на премаркете на второй день после выхода на биржу. Росту поспособствовала новость, что инвесткомпания Ark Investment Management приобрела ценные бумаги крупнейшей биржи криптовалют в США.
Акции торговались на уровне $361,98 в 4:16 утра по Нью-Йорку (11:16 МСК), что примерно на 9% выше их последнего закрытия, но все еще ниже цены открытия в среду, сообщает Bloomberg. После состоявшегося 14 апреля DPO компании цена акции на Nasdaq достигла $381 доллара. Затем бумаги Coinbase поднялись до $429,54 долларов, в результате чего капитализация компании взлетела выше $112 млрд, а затем резко рухнула вниз параллельно падению курса биткоина.
Согласно данным Bloomberg, активно управляемые биржевые фонды Ark Innovation, Ark Fintech Innovation и Ark Next Generation приобрели в совокупности 749 205 акций Coinbase.
При закрытии оценка Coinbase составила около $86 млрд. С учётом размера и значения, Coinbase, вероятно, будет популярна среди ETF, особенно среди менеджеров роста, что, по сути, делает большую часть держателей акций пассивными инвесторами в криптовалюту, считает Bloomberg.
Растущее признание криптовалют стимулировало рост биткоина на 120% с декабря, а также поднял курсы других токены до рекордных максимумов, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу их нестабильности и полезности в качестве метода оплаты, напоминает портал. Поскольку Coinbase стал публичной компанией, внимание регулирующих органов будет усиливаться, заключает Bloomberg.
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Фото: sharafmaksumov / Depositphotos.
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