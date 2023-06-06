Подача судебного иска SEC к Coinbase обрушила акции компании на 13%

Подача судебного иска SEC к Coinbase обрушила акции криптобиржи на 13%, свидетельствуют данные торгов. Комиссия по ценным бумагам и биржам требует обязать Coinbase вернуть часть прибыли, которая якобы была получена незаконно.

Акции одной из крупнейших в мире криптобирж Coinbase обвалились на 13% в ходе торгов на бирже Nasdaq.

Падению стоимости ценных бумаг Coinbase предшествовала новость о том, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) подала к криптобирже судебный иск. В нем SEC требует обязать Coinbase соблюдать законы и вернуть часть прибыли, которая якобы была получена незаконно.

Комиссия настаивает, что криптобиржа разрешала клиентам торговать криптовалютными токенами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги, что нарушает правила площадки. Кроме того, Coinbase не является зарегистрированным брокером и работала в этом статусе с 2019 года, отмечает SEC.

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