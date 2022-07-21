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Бывшего топ-менеджера Coinbase задержали в США по обвинению в инсайдерской торговле токенами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшего топ-менеджера Coinbase задержали в США по обвинению в инсайдерской торговле токенами. Он «сливал» информацию об их скором размещении своему брату и другу, чтобы они могли выгодно их купить перед листингом

Бывшего топ-менеджера Coinbase задержали в США по обвинению в инсайдерской торговле токенами

О задержании бывшего менеджера по продуктам криптобиржи Coinbase Ишана Вахи пишет Bloomberg.

Вахи сообщал о скором размещении токенов на Coinbase своему другу и брату, чтобы они могли купить их перед размещением – нередко случается, что токен кратно растет в цене после его размещения на криптобирже. Брат и друг Вахи в результате обогатились на $1 млн в период с июня 2021 года по апрель 2022 года, следует из обвинения.

«Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит», – отметил прокурор США Дэмиан Уильямс.

На Coinbase проходят торги более чем 150 токенами, многие из них разместились на криптобирже в последние месяцы, уточняет агентство.

В мае Coinbase предупредила часть российских клиентов о блокировке их аккаунтов. Чтобы этого не допустить, пользователями придется доказать, что против них не ввели санкции.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

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