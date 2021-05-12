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Акции Ozon выросли на 3,4% после включения в MSCI Russia

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Акции российского ритейлера Ozon выросли на 3,4%. Это произошло на фоне новостей о включении бумаг компании в индекс MSCI.

Акции Ozon выросли на 3,4% после включения в MSCI Russia

Котировки ценных бумаг Ozon в течение дня вырастали до 4340 рублей, передаёт РБК. Сейчас цена одной несколько снизилась.

Издание связывает рост бумаг Ozon с включением их в индекс MSCI Russia. Ozon войдет в MSCI Russia с весом 0,84%,

Как сообщает РБК, включение акций в индекс потенциально расширяет базу инвесторов компании, так как пассивные фонды, ориентирующиеся на индексы MSCI, начинают включать бумаги Ozon в свои портфели пропорционально весу бумаг в структуре индикатора.

Аналитики ВТБ считают, что приток средств фондов в акции Ozon в ближайшей перспективе может превысить $200 млн.

Сейчас в расчет индекса MSCI Russia Index входят 24 акции, на которые приходится около 85% капитализации фондового рынка России. По состоянию на 12 мая наибольший вес в индексе имели бумаги Сбербанка (17,09%), «Газпрома» (14,49%), ЛУКОЙЛа (12,82%), «Норникеля» (8,64%), «Яндекса» (7,93%).

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Фото на обложке: aapsky / Depositphotos.

 

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