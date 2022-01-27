Бумаги VK и Ozon стали основными претендентами на исключение из MSCI Russia

Компании VK и Ozon могут исключить из состава международного фондового индекса MSCI Russia. Их места могут занять ПИК и ММК.

Итоги квартального пересмотра появятся ночью 10 февраля, результаты полугодовалого — в ночь на 13 мая. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля и 31 мая, сообщили «Ведомости».

MSCI Russia – международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей.

Сейчас в него входят «Яндекс», «Татнефть», «Роснефть», головная компания «Тинькофф банка» TCS Group, «Магнит», «Северсталь», НЛМК, «Алроса», МТС, X5 Group, ВТБ и другие.

У Ozon и VK наименьший вес в индексе – 0,38 и 0,36% соответственно. С ноябрьской полугодовой ребалансировки индекса котировки VK упали до 568 рублей на Мосбирже к закрытию 25 января, $7,49 – на LSE, расписки Ozon также потеряли в цене и стоят теперь 1297,5 рублей на Мосбирже и $17,5 на NASDAQ.

Шансы VK покинуть индекс в феврале составляют менее 50%. К апрелю бумагам VK надо вырасти более чем на 125%. У Ozon шансы задержаться выше, но котировки могут покинуть индекс в мае. Чтобы остаться в MSCI Russia, Ozon должен вырасти в цене примерно на 25% с текущих уровней.

По словам главы управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергея Кучина, VK может перейти в MSCI Russia Small Cap уже в рамках февральского пересмотра. Потенциальный переход может привести к чистым пассивным оттокам в размере $50 млн, что станет негативным событием для котировок, сказал Кучин.

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