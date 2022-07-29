Стоимость акций иностранных компаний в портфелях россиян упала на 30 млрд рублей за квартал

Общая стоимость акций иностранных компаний, которыми владеют россияне, в первом квартале текущего года упала на 30 млрд рублей. Россияне стали меньше вкладываться в акции, к тому же они значительно подешевели.
Оценку объемов вложений россиян в иностранные акции привел Банк России.
К 31 декабря 2021 года россияне владели акциями иностранных компаний (нерезидентов России) на сумму 920 млрд рублей. По итогам первого квартала 2022 года эта сумма уменьшилась на 30 млрд рублей – до 890 млн рублей.
Почти треть вложений россиян в иностранные акции – это акции компаний США, 12,6% – компаний из Великобритании. 11,3% средств вложены в акции ирландских компаний – например, Apple зарегистрирована в Ирландии, потому что в этой стране предлагаются выгодные условия по налогам.
В целом сумма вложений россиян в финансовые активы в первом квартале упала на 439 млрд рублей до 7,9 трлн рублей. Регулятор объяснил это падением стоимости расписок российских компаний за рубежом и снижением стоимости акций. Объем вложений в облигации, наоборот, увеличился – на 57 млрд рублей до 550 млрд рублей.
Фото на обложке: C.Aphirak /
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