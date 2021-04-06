Стоимость акций завышена почти в 5 раз: в Roth Capital назвали угрозу для капитализации Tesla

Цены на акции компании Tesla оказались «раздуты» почти в 5 раз, считает ведущий аналитик Roth Capital Крейг Ирвин. Это может привести к проблемам с капитализацией компании в будущем.

По мнению Ирвина, справедливый курс акций Tesla сейчас не превышает $150, сообщает CNBC.

После публикации квартальной отчётности расценки за одну ценную бумагу компании Илона Маска почти достигли отметки в $700. Также выросла на $50 млрд капитализация Tesla.

«Люди просто считают, что у Tesla нет конкурентов, если они так высоко оценивают компанию», — заявил Ирвин. При текущей величине капитализации в $660 млрд компания формирует лишь небольшую часть мирового авторынка, хотя эта сумма и сопоставима с оборотом авторынка США и Европы вместе взятых, считает аналитик.

Однако, по мнению Ирвина, у компании хорошие перспективы: положительными факторами являются развитие рынка в Китае и грядущий старт продаж в Индии. Но Tesla нужно работать ещё больше, чтобы оправдать высокое доверие инвесторов.

«Им действительно нужно будет представить полностью автономные транспортные средства», — заявил аналитик, добавив, что Tesla, похоже, свернула свои усилия в этой области, в то время как другие компании предлагают «значительно более совершенные технологии».

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