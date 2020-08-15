«Акселератор ФРИИ» открыл прием заявок на курс «Искусство управления бизнесом». По словам представителей ФРИИ, в основе программы лежит опыт работы акселератора с 550 стартапами и десятками корпораций. Преподаватели расскажут, какие инструменты и решения помогли компаниям расти, а какие привели к убыткам.

«Акселератор ФРИИ» запустил курс по управлению бизнесом