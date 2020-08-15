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«Акселератор ФРИИ» запустил курс по управлению бизнесом

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

«Акселератор ФРИИ» открыл прием заявок на курс «Искусство управления бизнесом». По словам представителей ФРИИ, в основе программы лежит опыт работы акселератора с 550 стартапами и десятками корпораций. Преподаватели расскажут, какие инструменты и решения помогли компаниям расти, а какие привели к убыткам.

«Акселератор ФРИИ» запустил курс по управлению бизнесом

Обучение состоит из 5 модулей: 

  • маркетинг
  • команда
  • финансы
  • продажи
  • business development

Участников курса ждет актуальный контент, разбор B2B, B2C, B2G-кейсов, опыт 16 практикующих экспертов, десятки инструментов и артефактов для работы.

Среди преподавателей:

  • Иван Замесин, эксперт по Customer Development и основатель сервиса «Мета»
  • Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ»
  • Никита Булгаков, Head of B2B в One-two-trip
  • Максим Калюжный, Co-Founder в CPG Invest
  • Алексей Кулаков, генеральный директор digital-агентства JetStyle

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте программы.

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