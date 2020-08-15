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«Акселератор ФРИИ» запустил курс по управлению бизнесом
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Никита Стаценко
«Акселератор ФРИИ» открыл прием заявок на курс «Искусство управления бизнесом». По словам представителей ФРИИ, в основе программы лежит опыт работы акселератора с 550 стартапами и десятками корпораций. Преподаватели расскажут, какие инструменты и решения помогли компаниям расти, а какие привели к убыткам.
«Акселератор ФРИИ» запустил курс по управлению бизнесомНикита Стаценко
Обучение состоит из 5 модулей:
- маркетинг
- команда
- финансы
- продажи
- business development
Участников курса ждет актуальный контент, разбор B2B, B2C, B2G-кейсов, опыт 16 практикующих экспертов, десятки инструментов и артефактов для работы.
Среди преподавателей:
- Иван Замесин, эксперт по Customer Development и основатель сервиса «Мета»
- Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ»
- Никита Булгаков, Head of B2B в One-two-trip
- Максим Калюжный, Co-Founder в CPG Invest
- Алексей Кулаков, генеральный директор digital-агентства JetStyle
Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте программы.
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