Химия дистанционно: как локальная викторина для школьников превратилась во всероссийский марафон

Когда в середине марта перед всеми школами замаячила перспектива учиться дистанционно, Анастасия запаниковала: по статистике всего 3% слушателей онлайн-курсов заканчивают обучение. Тем более речь шла о химии — практической науке.

Несколько лет назад Анастасия Канатьева, ведущий научный сотрудник РАН, решила ввязаться в эксперимент — и пошла преподавать химию в старшие классы. Затея оказалась успешной, она продолжает работать с двумя группами и вести кружок «Школа юного химика» для младшеклассников.

Почему преподавать химию дистанционно так сложно

Химия — практическая наука, и в начале было неясно, как её преподавать дистанционно без экспериментальной части. Я очень люблю словосочетание «образ вещества» — это понимание того, как происходят те или процессы с участием разных соединений, как выглядят в жизни реагенты, какие признаки реакций можно увидеть глазами, какие химические процессы с участием различных соединений окружают нас.

Без этого образа химия превращается в абстрактный набор символов, которые можно просто складывать и вычитать, но за символами остаётся пустота.

Было решено добавить в наши занятия игру, чтобы мотивировать детей включиться в процесс. Мы придумали свой «Антивирус» — викторину, в которую стали приглашать всех учеников с 5 по 11 класс. Каждые два дня на странице конкурса в интернете появлялись задания из различных разделов химии, которые мы старались максимально привязать к жизни.

Как проходила игра

Задания мы разделили на три возрастные группы:

5-7 классы, то есть те, кто химию официально ещё не изучает, но уже мечтает приступить к этому занятию;

8-9 классы, изучающие неорганическую химию;

10-11 классы, которым доступна и органическая, и неорганическая химия.

Чтобы привлечь внимание учеников, мы активно рекламировали конкурс — разместили объявление во всех соцсетях школы, я разослала приглашение всем своим ученикам, вывесила анонс на всех своих страницах, Российское химическое общество (РХО) поместило объявление на своих ресурсах. За решение наибольшего количества задач участники получали призы и дипломы от РХО. Мы были готовы к самым разным результатам — от аншлага до полного отсутствия интереса.

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На первый вопрос викторины мы получили суммарно 37 ответов во всех возрастных категориях. Благодаря поддержке РХО информация о конкурсе распространилась далеко за пределы школы, и большинство участников оказались «внешними» — ответы приходили из других школ Москвы и из других городов. Самыми активными были ученики 5-7 классов.

По ходу игры мы решили не закрывать возможность ответа на предыдущие вопросы при появлении нового, чтобы дети могли включиться в любой момент до подведения итогов.

Постепенно добавлялись новые участники из регионов страны — так игра из локальной химической викторины превратилась в значительно более масштабное развлечение.

Бросать дело на полпути из-за того, что не участвуют дети, на которых мы рассчитывали, было точно не вариантом, и мы провели полный трёхнедельный химический марафон, как и собирались.

Сегодня, после подведения итогов, я могу оценить, что же у нас получилось.

Сложности, с которыми мы столкнулись

Самым сложным оказалось поддерживать активность отвечающих. Непросто заинтересовывать детей, когда ты выступаешь в роли организатора и общаешься с ними в одностороннем порядке через выдачу заданий.

Мы постоянно вывешивали какие-то объявления и комментарии, открыли форму обратной связи, чтобы дать возможность задать вопрос при необходимости, придумывали тематические задания. Так, 12 апреля все задания были связаны с космической химией. К концу первой недели марафона начало снижаться количество активных участников, но сильно огорчиться мы не успели — на второй неделе марафона у многих школьников начались каникулы и абсолютно у всех началось дистанционное обучение.

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Дети и их преподаватели массово сели за компьютеры, и мы встретили вторую волну участников, которые выполняли текущие актуальные задания, а также доделывали «долги» за предыдущие дни. В этот момент мы порадовались, что решили не закрывать возможность ответа на предыдущие задания. Игра заработала.

Итоги проведения игры

Если говорить о первоначально сформулированной мной цели — мотивировать именно моих учеников на занятия химией — то результат был полным провалом.

Мы подсчитали статистику — из 78 активных участников игры ребят, которых обучаю я, было 10. Тем не менее, у нас было больше семи десятков детей, которые три недели решали задачи по химии различного уровня сложности. Ответы присылали участники из Москвы, Челябинска, Чебоксар, Арзамаса, Кирова, Иванова, Новочебоксарска, Перми, Бийска, Волжского, Барнаула, Сыктывкара, Новомосковска.

Самый младший наш участник, выполнявший задания за 5-7 класс, учится во втором классе! Все дети были очень мотивированы.

Для тех, кому я преподаю химию, приглашение в игру воспринималось как дополнительное домашнее задание: и раз оно не обязательное, можно не выполнять. «Мои» дети готовы были в большинстве своём участвовать в онлайн занятиях, с переменных успехом выполняли задания в рамках ежедневной учебы, но делать что-то в рамках эдьютейнмента оказались не готовы даже за призы и подарки.

Планы на будущее

Мы подводим итоги, высылаем дипломы и строим планы по проведению следующего марафона через год. Мы уже набрались опыта и будем опираться на него, а также учтём несколько важных моментов:

Приглашение в игру для детей не будет исходить от преподавателя. Это поможет снять эффект «домашнего задания». Информацию о марафоне мы будем распространять заранее. В этом году мы начали «рекламную кампанию» за пару дней до начала марафона. Через год мы будем готовы намного раньше. Все задания мы вывесим на сайт марафона сразу и будем постепенно открывать к ним доступ. В прошедшем марафоне мы дважды столкнулись с техническими сложностями, в результате чего задания в некоторые дни вывешивали с задержкой в несколько часов. Увеличим команду, чтобы ускорить процесс проверки. В течение прошедшего марафона в общей сложности пришлось проверять более 2000 решений. Сделаем возможность отслеживать баллы, полученные участником за каждое задание. Приложим максимальные усилия, чтобы провести очное вручение дипломов и призов. Это наша мечта.

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