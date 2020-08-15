GeekUniversity открыл набор на факультет UX-аналитики

Факультет UX-аналитики GeekUniversity ориентирован на аналитиков, продакт-менеджеров, дизайнеров, маркетологов и тех, кто решил освоить профессию с нуля. За 10 месяцев студенты научатся исследовать аудиторию продукта, опираясь на анализ данных, дизайн и психологию, и выполнят несколько проектов для портфолио. Выпускникам помогут найти работу.

По словам представителей GeekUniversity, учащиеся факультета узнают, как проводить юзабилити-тестирования интерфейсов, понимать основы информационной архитектуры продукта и рисовать прототипы, проводить A/B-тестирование и самостоятельно анализировать результаты, делать конкурентный анализ и позиционировать продукт на рынке.

Преподаватели также расскажут и покажут, как проводить очные и удаленные исследования, работать с инструментами веб-аналитики. Ученики смогут проектировать интерфейсы и информационную архитектуру, освоят сервис Figma и научатся рисовать прототипы. Они изучат основные инструменты анализа мобильных приложений, научатся презентовать и отстаивать свои решения.

Программу факультета разрабатывали: Татьяна Сафрыгина (CRO-аналитик в «Лаборатории Касперского»), Елена Горбунова (руководитель HSE UX LAB), Наталья Спрогис (руководитель направления юзабилити-исследований в Mail.ru Group) и другие.

С каждым выпускником будет работать HR-менеджер: поможет выбрать вакансии и подготовиться к собеседованию, расскажет, как искать работу на фрилансе. Выпускники получат свидетельство и сертификат, подтверждающие квалификацию.

Старт первого потока — 1 сентября. Обучение платное. Записаться можно на сайте факультета.