Финансирование до 3 млн рублей: акселератор Muiv.Lab ищет технологические стартапы

Акселератор Muiv.Lab открыл прием заявок для технологических стартапов. Победители программы получат возможность запустить пилот и привлечь финансирование до 3 млн рублей. Об этом RB.ru сообщил представитель Muiv.Lab.
Также лучшие участники смогут побороться за гранты и инвестиции от гостей финальной питч-сессии. Отмечается, что инвесторы суммами не ограничены.
К участию приглашаются стартапы из сфер:
- робототехники;
- логистики транспортных потоков на основе big data;
- «умного» города;
- инфраструктуры «умного» города;
- EdTech;
- MedTech;
- BioTech;
- развлечений.
Основные требования к участникам: наличие MVP и команды от 3 человек, работающей более 1 года.
Участие в программе бесплатное. Заявку можно подать на сайте акселератора до 5 марта.
Программа продлится 3 месяца. Она включает в себя очные занятия: практические воркшопы, мастер-классы, еженедельные трекшн-митинги, персональные консультации с трекерами, нетворкинг и экспертные сессии. После окончания программы участники смогут представить свой проект на демо-дне.
Со стартапами будут общаться представители крупных корпораций с опытом работы на международном рынке. Все мероприятия будут проходить в кампусе акселератора в Москве.
«По каждому направлению мы привлекаем в программу опытных экспертов и представителей корпораций для будущего партнерства со стартапами-участниками», — рассказал гендиректор Startech.vc Олег Линников.
Startech.vc, а также факультет ВМК МГУ, акселератор возможностей МГУ, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Российский университет транспорта (МИИТ) являются партнерами акселерационной программы.
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