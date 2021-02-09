Финансирование до 3 млн рублей: акселератор Muiv.Lab ищет технологические стартапы

Акселератор Muiv.Lab открыл прием заявок для технологических стартапов. Победители программы получат возможность запустить пилот и привлечь финансирование до 3 млн рублей. Об этом RB.ru сообщил представитель Muiv.Lab.

Также лучшие участники смогут побороться за гранты и инвестиции от гостей финальной питч-сессии. Отмечается, что инвесторы суммами не ограничены.

К участию приглашаются стартапы из сфер:

робототехники;

логистики транспортных потоков на основе big data;

«умного» города;

инфраструктуры «умного» города;

EdTech;

MedTech;

BioTech;

развлечений.

Основные требования к участникам: наличие MVP и команды от 3 человек, работающей более 1 года.

Участие в программе бесплатное. Заявку можно подать на сайте акселератора до 5 марта.

Программа продлится 3 месяца. Она включает в себя очные занятия: практические воркшопы, мастер-классы, еженедельные трекшн-митинги, персональные консультации с трекерами, нетворкинг и экспертные сессии. После окончания программы участники смогут представить свой проект на демо-дне.

Со стартапами будут общаться представители крупных корпораций с опытом работы на международном рынке. Все мероприятия будут проходить в кампусе акселератора в Москве.

«По каждому направлению мы привлекаем в программу опытных экспертов и представителей корпораций для будущего партнерства со стартапами-участниками», — рассказал гендиректор Startech.vc Олег Линников.

Startech.vc, а также факультет ВМК МГУ, акселератор возможностей МГУ, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Российский университет транспорта (МИИТ) являются партнерами акселерационной программы.