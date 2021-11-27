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Медиагруппа «Актион» объявила о поиске руководителя для нового EdTech-проекта

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Медиагруппа «Актион» собирается запустить новый EdTech-проект и сейчас ищет сотрудников, которые занялись бы им. В первую очередь, опытного руководителя самого проекта.

Медиагруппа «Актион» объявила о поиске руководителя для нового EdTech-проекта

О вакансии руководителя нового EdTech/HRTech-проекта «Актион» в своем фейсбуке рассказал директор по развитию медиагруппы Сергей Сус.

Компании нужен человек с опытом работы со стартапами, знакомый с диджитал-маркетингом и успешным выстраиванием продаж.

«Вы будете отвечать за все аспекты бизнеса: команду, продукт, маркетинг, продажи, выручку и прибыль бизнес-вертикали», – объясняет Сергей Сус.

«Актион», в свою очередь, обещает обеспечить нового руководителя поддержкой всех отделов головной компании.

Контакты для всех заинтересованных соискателей доступны в посте по этой ссылке.

По данным Суса, сейчас в медиагруппе работают более 2 тыс. продавцов и более 100 маркетологов, а ежегодно она обучает примерно 100 тыс. специалистов различных специальностей.

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Фото: Группа «Актион»/Facebook

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