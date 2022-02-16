Стартовал прием заявок в «Актион Акселератор» для T&D- и HR-проектов

«Актион Акселератор» — первая в России программа профессиональной поддержки специалистов по обучению и развитию сотрудников. В этом году принять участие в ней могут не только они, но и все сотрудники, которые хотят разработать образовательный проект для своей компании под кураторством опытных менторов.
Программа «Актион Акселератора 2.0» будет длиться до конца мая. В течение этого времени участники получат доступ в академию T&D, пройдут мастер-классы и коуч-сессии, детально проработают свои проекты с менторами, познакомятся с руководителями крупнейших корпоративных университетов.
На демо-дне экспертное жюри выберет пять победителей, которые получат целевой грант 650 тыс. рублей и экспертную поддержку от «Группы Актион». Также призеры станут героями журнала «Директор по персоналу», где организаторы расскажут об их кейсе и вкладе в развитие сотрудников их компании, и дадут интервью другим авторитетным изданиям: РБК, «Рамблер», «Деловой Петербург», RB.RU.
Подать заявку на участие в «Актион Акселераторе 2.0» можно до 15 марта 2022 года. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Master1305 /
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