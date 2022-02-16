«Актион Акселератор» — первая в России программа профессиональной поддержки специалистов по обучению и развитию сотрудников. В этом году принять участие в ней могут не только они, но и все сотрудники, которые хотят разработать образовательный проект для своей компании под кураторством опытных менторов.

Стартовал прием заявок в «Актион Акселератор» для T&D- и HR-проектов