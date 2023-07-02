Alef Aeronautics начала принимать предзаказы на летающий электромобиль Model A

Летающий автомобиль Alef Aeronautics получил специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации (FAA), что означает, что разработчику будет разрешено провести дорожные / воздушные испытания автомобиля в ближайшее время, пишет газета New York Post со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель FAA уточнил, что полученный сертификат походит пока только для тестирования и демонстраций на выставках. Также это «не первый самолет такого рода, для которого FAA выдало специальный сертификат летной годности».

Сертификация «позволяет нам приблизиться к тому, чтобы обеспечить людям экологически чистые и более быстрые поездки на работу, экономя часы отдельных лиц и компаний каждую неделю. Это один маленький шаг для самолетов, один гигантский шаг для автомобилей», — говорит гендиректор Alef Aeronautics Джим Духовны.

Полностью электрический автомобиль Model A — это низкоскоростное транспортное средство, которое может проехать до 320 км по дорогам общего пользования и поместиться в обычном гараже, но оно также может вертикально подниматься в воздух с дальностью полета 177 км.

Главные преимущества модели, о которых пишет сайт Alef Aeronautics, — способность избегать пробок, лететь в любом направлении, обеспечивая при этом «кинематографический обзор на 180° во время безопасного и приятного полета», стабилизация водителя за счет «уникальной конструкции вращающейся кабины на карданном подвесе».

Клиенты могут оформить предварительный заказ на транспортное средство, вмещающее до двух человек, на сайте разработчика. Предполагаемая стоимость летающего электромобиля — $300 тыс.

Alef впервые представила разработку в октябре прошлого года и заявила, что на него уже поступило «значительное» количество предварительных заказов от физлиц и компаний.

Генеральный директор компании Джим Духовны вместе с соучредителями Константином Кислым, Павлом Маркиным и Олегом Петровым вдохновились на создание летающего электромобиля в 2015 году, когда поняли, что это именно тот год, когда Марти Макфлай управлял им в фильме «Назад в будущее II».

Фото на обложке: alef.aero