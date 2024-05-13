Суд приостановил корпоративные права зарубежных владельцев «Альфа-банка». Двум кипрским компаниям принадлежат АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг». Рассмотрение судебного иска российского Минфина проходило в закрытом режиме.
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина РФ о приостановке корпоративных прав двух компаний с Кипра в отношении их российских дочерних предприятий. Об этом говорится в карточке дела в картотеке суда.
Кипрские ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. владеют АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг», которым в свою очередь принадлежат «Альфа-банк» и «Альфа Страхование». Рассмотрение судебного дела проходило в закрытом режиме.
«Альфа-банк» и «Альфа Страхование» состоят в списке экономически значимых организаций. Вступивший в силу в августе 2023 года закон наделяет конечных бенефициаров таких компаний правом через суд получить их акции в прямое владение.
Ранее суд приостановил корпоративные права нидерландской компании X5 Group и кипрского холдинга «Азбуки вкуса».
Фото на обложке: FellowNeko /
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