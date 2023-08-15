«Альфа-банк» усомнился в эффективности решения ЦБ по повышению ключевой ставки

Аналитики «Альфа-банка» усомнились в эффективности решения ЦБ по сегодняшнему повышению ключевой ставки и раскритиковали его за метод коммуникации с рынком. В релизе, который регулятор выпустил по итогам внеочередного заседания, не было никаких новых аргументов в поддержку решения о резком повышении ставки, отметили в «Альфа-банке».

«Альфа-банк» раскритиковал ЦБ за метод коммуникации с рынком после принятого решения о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых. Комментарий аналитиков банка публикует Finam.

В «Альфа-банке» отметили, что в релизе по факту внепланового заседания ЦБ, на котором было принято решение о ставке, не было представлено новых аргументов в пользу повышения этой ставки.

«Мы сомневаемся, что повышение ставки даст эффект на валютный рынок», – заключили аналитики банка. Они добавили, что резкое повышение ставки безосновательно при текущей динамике инфляции.

Банк России во вторник 15 августа созвал внеочередной совет директоров, по факту которого повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Этому решению предшествовал резкий рост курса валют – доллар США дорожал до 102 рублей, евро – до 111 рублей.

После заседания ЦБ курсы немного стабилизировались – по актуальным на момент публикации данным доллар США на бирже стоит 98 рублей, евро – 107 рублей.

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