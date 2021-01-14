Alibaba выпустит первый электромобиль под брендом IM

Alibaba совместно с китайским госавтопроизводителем SAIC и инвестподразделением правительства Шанхая Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park выпустит новый электромобиль. Он будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion). Об этом сообщает портал Autohome.

По данным Nikkei Asia, электрокар поддерживает беспроводную подзарядку батарей. Последние поставляются китайской компанией Contemporary Amperex Technology. Она же является поставщиком аккумуляторов для Tesla. Процессоры для электромобиля от Alibaba разрабатывает компания Nvidia.

Автомобиль сможет самостоятельно парковаться и будет оснащен функциями фотосъемки и обмена данными в соцсетях.

Для работ над электромобилем создатели создали СП, в котором крупнейшим акционером с долей в 54% является SAIC. Alibaba и Shanghai Zhangjiang владеют по 18%.

IM начнет принимать предзаказы на серийную модель электроседана в апреле этого года во время ежегодного автосалона в Шанхае. Точная дата начала продаж и розничная цена авто пока неизвестны. Также к выпуску планируется вторая спортивная модель. Она появится на рынке в 2022 году.