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Alibaba создала подразделение для проверки игрового потенциала метавселенной

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Alibaba зарегистрировала в Пекине новую компанию Yuanjing Shengsheng, чтобы протестировать игровой потенциал метавселенной. Ранее компании запустила платформу для облачного гейминга с аналогичным названием.

Alibaba создала подразделение для проверки игрового потенциала метавселенной

Новая структура с уставным капиталом в 10 млн юаней ($1,6 млн) указала своим основным видом деятельности разработку программного обеспечения, сообщает South China Morning Post. По данным издания, бизнес подразделения связан с метавселенной.

Создание Yuanjing Shengsheng может говориться о том, что Alibaba, как и другие китайские крупные технологические компании, заинтересована в идее создания метавселенной — виртуального пространства, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и торговать цифровыми объектами.

Два месяца назад Alibaba запустила бренд Yuanjing Shengsheng, который компания назвала платформой для облачного гейминга. Компания заявила, что платформа будет предлагать бесплатные вычислительные мощности для малых и средних разработчиков облачных игр.

Новая структура компании Alibaba была создана на фоне возрастающего интереса к метавселенным других китайских технологических гигантов, включая Tencent Holdings, NetEase и Baidu. Последняя ранее анонсировала планы по запуску в декабре виртуального 3D-пространства для проведения онлайн-конференций.

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Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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