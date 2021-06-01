«AliExpress Россия» начнет экспортировать российские товары в Европу и другие регионы

«AliExpress Россия» запускает отдельное направление работы для локальных российских продавцов — экспорт в зарубежные страны. Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов. Об этом RB.ru рассказали в компании.

Товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи AliExpress Global в Европе, в том числе, в Испании, Франции, Италии и других странах. На этапе пилота все расходы по логистике «AliExpress Россия» возьмет на себя.

Детские товары стали первой категорией экспорта, так как это направление входит в топ по количеству российских производителей из общего числа продавцов, а категория — в топ по количеству заказов на AliExpress в странах Европы, объясняют в компании. Первые бренды, которые начнет экспортировать компания, — деревянные игрушки Maskbro, детская одежда Bossa Nova и Lucky Child.

Продажи через платформу будут осуществляться по классической трансграничной В2С-модели. Товары будут отправляться покупателю в любую точку мира «Почтой России», что позволит российским продавцам подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте по каналам электронной торговли по форме CN23 (оформляется при отправке посылок, мелких пакетов и бандеролей за границу — прим. RB.ru).

В будущем «AliExpress Россия» продолжит развивать направление, включив новые категории и производителей. По окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global и получить дополнительное продвижение от российской команды.

Фото: Unsplash