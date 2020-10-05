AliExpress раскрыла показатели локального маркетплейса

AliExpress рассказала о показателях локального маркетплейса. С 2019 года российские предприниматели могут открывать на площадке свои магазины. Так, самыми быстрорастущими категориями стали «Еда» и «Электроника». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе AliExpress.

К концу сентября с AliExpress работали свыше 22 тысяч российских продавцов, ассортимент которых насчитывает больше 3,5 млн товаров. По сравнению с весной показатели увеличились вдвое: в марте на платформе было 10 тысяч продавцов с ассортиментом из 1,5 млн товаров.

В топ-10 категорий российских товаров на AliExpress по ассортименту вошли:

«Авто» (больше 790 тысяч товаров), «Дом и сад» (550 тысяч товаров), «Электроника» (364 тысячи), «Игрушки и хобби» (225 тысяч), «Одежда и обувь» (190 тысяч), «Украшения и аксессуары» (175 тысяч), «Школа и офис» (237 тысяч), «Красота и здоровье» (130 тысяч), «Спорт» (121 тысяча), «Еда» (100 тысяч).

С марта ассортимент в категориях «Еда» и «Электроника» вырос в 23 и 24 раза соответственно. Другими быстрорастущими категориями локального маркетплейса стали «Одежда и обувь», «Игрушки и товары для хобби», «Товары для школы и офиса» (ассортимент товаров с марта увеличился в 7 раз). Количество локальных товаров в категориях «Красота и здоровье», «Спорт», «Украшения и аксессуары» за полгода возросло в 4 раза.

В AliExpress объясняют рост показателей локального маркетплейса поиском предпринимателями новых каналов продаж из-за карантина. Кроме того, для всех новых продавцов AliExpress отменила комиссии на первые 100 товаров или первые полгода, ввела субсидии на доставку, запустила специализированные сортировочные центры для продавцов категории fashion.

Также на AliExpress появился раздел AliExpress Plus с более быстрой доставкой и стандартные тарифы на доставку для покупателей.

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