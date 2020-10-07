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AliExpress запустила программу поддержки российских художественных промыслов

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«AliExpress Россия» сообщила о запуске программы поддержки российских художественных промыслов. Также компания проведет конкурс для производителей, победители получат по 1 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «AliExpress Россия».

AliExpress запустила программу поддержки российских художественных промыслов

На маркетплейсе появится раздел «Сделано в России» с товарами производителей народных художественных промыслов. Там можно будет найти хрусталь, керамику, чай, мед, натуральную косметику, игрушки из дерева и фарфора, ювелирные изделия, украшения из бисера, ушанки, кокошники и так далее.

Первые участники, которые попадут в новый раздел - «Жостовская фабрика», «Объединение Гжель», фабрика серебряных изделий «Аргента», уральские производители органической продукции «Уралмануфактура» и «Малый Турыш», производитель кукол ручной работы в исторических костюмах «Потешный промысел».

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