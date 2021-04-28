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«AliExpress Россия» идёт в фармацевтику: маркетплейс начнёт продавать лекарства через «Все аптеки»

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

«AliExpress Россия» в партнёрстве с сервисом «Все аптеки» запускает продажу лекарств и сопутствующих товаров. Сделать заказ можно будет во всех городах России.

«AliExpress Россия» идёт в фармацевтику: маркетплейс начнёт продавать лекарства через «Все аптеки»

Аптечная витрина будет размещена в мобильном приложении «AliExpress Россия» в разделе «Есть!», сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Пользователи площадки смогут заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы. Всего в ассортименте будет более 15 тысяч популярных товаров от крупнейших аптечных сетей. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить их в аптеке.

За покупки товаров из «аптечной» категории в апреле и мае клиенты «AliExpress Россия» получат купоны на скидку на товары для красоты и здоровья от локальных продавцов.

«Предложение аптечных товаров — следующий этап расширения повседневного ассортимента: на площадке уже представлены продукты питания и товары для ежедневного использования. Среди локальных продаж категория «Красота и здоровье» входит в топ-3 по количеству заказов, за год она выросла на 378%. Мы делаем большую ставку на это направление вместе с партнёрами, которые предлагают удобный сервис и оптимальную стоимость аптечных товаров для наших покупателей‎‎‎‎‎», — заявил руководитель направления «Здоровье» «AliExpress Россия» Иван Космынин.

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Фото: «Aliexpress Россия».

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