«AliExpress Россия» идёт в фармацевтику: маркетплейс начнёт продавать лекарства через «Все аптеки»

«AliExpress Россия» в партнёрстве с сервисом «Все аптеки» запускает продажу лекарств и сопутствующих товаров. Сделать заказ можно будет во всех городах России.

Аптечная витрина будет размещена в мобильном приложении «AliExpress Россия» в разделе «Есть!», сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Пользователи площадки смогут заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы. Всего в ассортименте будет более 15 тысяч популярных товаров от крупнейших аптечных сетей. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить их в аптеке.

За покупки товаров из «аптечной» категории в апреле и мае клиенты «AliExpress Россия» получат купоны на скидку на товары для красоты и здоровья от локальных продавцов.

«Предложение аптечных товаров — следующий этап расширения повседневного ассортимента: на площадке уже представлены продукты питания и товары для ежедневного использования. Среди локальных продаж категория «Красота и здоровье» входит в топ-3 по количеству заказов, за год она выросла на 378%. Мы делаем большую ставку на это направление вместе с партнёрами, которые предлагают удобный сервис и оптимальную стоимость аптечных товаров для наших покупателей‎‎‎‎‎», — заявил руководитель направления «Здоровье» «AliExpress Россия» Иван Космынин.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Aliexpress Россия».