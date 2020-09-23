«AliExpress Россия» создаст лимитированные коллекции одежды и обуви с российскими дизайнерами

«AliExpress Россия» объявила о запуске партнерства с локальными брендами: компания создаст лимитированные коллекции одежды и обуви совместно с российскими дизайнерами. Об этом Rusbase рассказали представители маркетплейса.

Первыми участниками проекта стали семь российских модных брендов: «КРУЖОК», Futureisnown, Sintezia, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и «Антон Лисин Россия».

Открытый показ семи коллабораций пройдет 2 октября в Центре международной торговли в Москве.

Тема коллабораций — переосмысление будущего моды и технологий, а также фантазии о пересечениях китайской и российской культур.

Каждый образ будет составлен из одежды, обуви и аксессуаров от разных брендов, которые можно найти на маркетплейсе. Кроме коллаборационных коллекций будут показаны вещи азиатских и международных марок.

К показу на маркетплейсе появятся и другие локальные бренды: Roma Uvarov, Artem Shumov, Cocos Affex, So Simple, Headraiser, St.Friday, Creepy Crawl, Victoria Andreyanova, FCEIGHT, Brevno, Husky wear, Exclaim.

Организаторы разыгрывают билеты на показ. Чтобы их выиграть, необходимо зарегистрироваться на специальной странице. Победителей выберут случайным образом, они получат приглашение на двоих. Также билеты разыграют в соцсетях AliExpress и организатора показа Esthetic Joys.

Вещи из коллаборации с дизайнерами появятся в продаже на AliExpress 3 октября. Позже маркетплейс планирует представить одежду с показа в офлайн-пространстве.

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock