«AliExpress Россия» запустила программу лояльности с кешбэком

Ахмед Садулаев
Торговая площадка «AliExpress Россия» запустила для российских пользователей новую программу лояльности с накоплением и списанием баллов. Программа действует в российском приложении AliExpress. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«AliExpress Россия» запустила программу лояльности с кешбэкомАхмед Садулаев
Накопление баллов происходит при покупке товаров, на которые распространяется программа лояльности. Бонусы за покупку начисляются в момент подтверждения заказа, а списываются по курсу «один балл=один рубль».
Программа лояльности предусматривает четыре уровня в зависимости от процента кешбэка: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. За них начисляют от 1% до 5% от суммы покупки.
Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба AliExpress Россия
Накопленные баллы можно будет потратить на оплату от 10% до 50% от стоимости товара без учета суммы доставки.
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Фото на обложке: Burdun Iliya/Shutterstock
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