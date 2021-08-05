«AliExpress Россия» запустила программу лояльности с кешбэком

Торговая площадка «AliExpress Россия» запустила для российских пользователей новую программу лояльности с накоплением и списанием баллов. Программа действует в российском приложении AliExpress. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накопление баллов происходит при покупке товаров, на которые распространяется программа лояльности. Бонусы за покупку начисляются в момент подтверждения заказа, а списываются по курсу «один балл=один рубль».

Программа лояльности предусматривает четыре уровня в зависимости от процента кешбэка: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. За них начисляют от 1% до 5% от суммы покупки.

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба AliExpress Россия

Накопленные баллы можно будет потратить на оплату от 10% до 50% от стоимости товара без учета суммы доставки.

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