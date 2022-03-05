Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров

Продавцы российских маркетплейсов получают поддержку от площадок во время особенно загруженных периодов, например, перед крупными распродажами. В этот раз Ozon, Wildberries, AliExpress и «Яндекс.Маркет» в условиях нестабильной экономической ситуации приняли решение оказать помощь своим селлерам. Антон Ларин, СЕО XWAY , операционного партнера российских маркетплейсов, рассказывает о мерах поддержки, которыми сейчас могут воспользоваться продавцы.

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Контекст

Из-за резкого падения рубля и ограничений в работе некоторых банков ритейл оказался в неопределенной и непредсказуемой ситуации: закупка и доставка товаров из-за рубежа сейчас практически невозможна, при этом спрос на такую продукцию, как электроника и бытовая техника, сильно вырос.

Нестабильный курс заставляет селлеров значительно повышать стоимость — продавцы сталкиваются с необходимостью менять стратегии ценообразования с учетом падения покупательской способности населения.

В этих нетипичных условиях крупные маркетплейсы пересмотрели условия торговли для селлеров, в том числе и для начинающих.

Сниженные комиссии, бесплатное хранение на складах площадок, сниженные цены на доставку, продвижение за счет маркетплейсов — эти меры поддержки помогут опытным продавцам сохранить спрос на товары, а новым — освоить новый формат продаж и перестроить бизнес-процессы.

Помощь от Ozon

Ozon одним из первых объявил о мерах поддержки продавцов. Так как на маркетплейсе большую часть всех товаров составляет брендовая продукция, проблемы с поставками могут привести к дефициту и препятствовать развитию здоровой конкуренции.

Чтобы этого избежать, Ozon со 2 марта приостановил проверку документов на бренд — продавцам, которые не могут оперативно предоставить нужные бумаги, удастся быстрее поставить продукцию на полку маркетплейса. При этом следить за качеством товаров с помощью отзывов и оценок покупателей площадка не перестанет.

Кроме того, до 30 июня Ozon позволит селлерам бесплатно хранить электронику, детские и некоторые сезонные товары на своих складах.

Платформа также повысила порог просроченных отгрузок с 5% до 20%, учитывая возможные перебои в логистике. Индекс цен на площадке увеличился с 1,07 до 1,2 — теперь товары продавцов могут стоить больше, чем на других маркетплейсах. Раньше Ozon ограничивал работу магазинов, в которых товары продаются по более высокой цене, чем в среднем по площадкам.

Помощь от «Яндекс.Маркета»

Маркетплейс участил выплаты селлерам — теперь они проводятся каждый день по минимальной ставке в 1% от суммы заказа. Покупатели сейчас могут оформить заказ только по предоплате, если товар продается c экспресс-доставкой, по моделям FBS или FBY.

Логистика и фулфилмент для продавцов «Яндекс.Маркета» также стали дешевле. Маркетплейс снизил стоимость доставки, обработки в сортировочных центрах и хранения на складах товаров весом от 15 до 25 кг.

Продавцы, отправляющие паллеты или коробки с подмосковных складов в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск и Ростов-на-Дону, будут платить 10 рублей вместо 150-5000 рублей.

Помощь от AliExpress

Многие меры поддержки платформы касаются начинающих продавцов. AliExpress ввел комиссию 0% на первые 100 товаров, проданных в течение полугода, и на заказы, оформленные через рекламные ссылки селлера. Вывести деньги со счета продавцы могут по запросу и без комиссии — так было всегда, платформа поддерживает уровень сервиса.

При этом новые продавцы смогут воспользоваться услугами бесплатной доставки и упаковки первых 200 заказов со склада AliExpress, либо первых 100 заказов со склада селлера или партнера. Кроме того, маркетплейс не берет деньги за хранение товаров на складе в течение 60 дней.

AliExpress также пошел навстречу продавцам в отношении акций и распродаж. В условиях неопределенности, когда многим предпринимателям нужно было время, чтобы оценить ситуацию, платформа продлила срок регистрации в распродажу начала марта и по просьбам продавцов отменила обязательное условие минимальной цены за 90 дней для участия в большой распродаже «328».

Помощь от Wildberries

Площадка выделила своим продавцам около 7,2 миллиарда рублей на предоставление скидки постоянного покупателя — этот инструмент поможет поддержать спрос и продажи. Для товаров, к которым селлеры применяют скидку более 20%, будет доступно дополнительное бесплатное продвижение на платформе.

Wildberries временно отменил плату за прием продукции в Коледино и Подольске, а также снизил тариф на логистику на 20% со склада в Электростали и Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске. На доставку по модели FBW (доставка и хранение силами маркетплейса) в сортировочные центры сейчас распространяется скидка.

Резюме

В условиях нестабильного курса и перебоев в логистике ритейл несет убытки — становится сложно контролировать ценообразование и спрос. Важно оперативно оценить все риски и продумать несколько новых стратегий управления магазином.

Продавцы на маркетплейсах заручились помощью площадок — появилась возможность продолжать реализовывать товар по более выгодным условиям. Пока меры поддержки действительны до середины марта, но по необходимости будут продлены и расширены.

Фото на обложке: Shutterstock / Nordroden