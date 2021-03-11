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AliExpress доплатит за скидки на товары российских продавцов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«AliExpress Россия» начинает субсидировать скидки для покупателей на товары российских продавцов, сообщили RB.ru представители компании. В течение полугода в программу для малого и среднего бизнеса будет вложено около 1,5 млрд рублей.

AliExpress доплатит за скидки на товары российских продавцов

Промокоды на скидку за счет платформы появятся примерно в 60 тысячах товарных карточек из локального ассортимента. Участниками программы могут стать около 5 тысяч российских магазинов на онлайн-площадке, специальный алгоритм сам отберет товары, которые попадут под субсидии.

Уточняется, что скидка отбудет доступна на товары с лучшими показателями трафика в карточке, потому что это говорит о том, что продавец активно продвигает товар, работает с описанием, оформлением и внимательно относится к своему рейтингу. 

Промокод появится в карточке товара автоматически. Покупатели смогут применить его на этапе оформления заказа. Сумма скидки зависит от стоимости самого товара, общей суммы заказа и в большинстве случаев не превышает 2 тысяч рублей. По данным AliExpress, наличие промокода повышает конверсию в покупку на 30-40%.

«Маркетплейсы заставляют малый бизнес снижать цены или уходить с площадки. С одной стороны, низкая цена привлекает покупателей. С другой, сокращает прибыль малого бизнеса и мешает ему развиваться. Мы решили пойти другим путем и будем инвестировать в развитие локальных продаж», — пояснил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

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По данным Сергеева, на малый бизнес приходится около четверти оборота компании. И в ближайшее время этот показатель будет увеличен в несколько раз за счет ожидаемого роста числа заказов и оборота российских продавцов.

Субсидирование скидок — не единственная мера поддержки малого бизнеса со стороны AliExpress. Так, например, компания ввела бесплатную для российских продавцов доставку первых 100 заказов, вместе с партнерами запустила бесплатный фулфилмент (хранение товаров и сборка заказов), разработала единые тарифы на доставку по всей стране. Также недавно AliExpress открыл отдельный магазин «Большой Модный» для поддержки небольших fashion-брендов.

Фото: Allmy / Shutterstock

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