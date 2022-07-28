«Алиса» от «Яндекса» поможет структурировать результаты поиска в блок по теме

Голосовой помощник «Алиса» поможет структурировать результаты поиска и собрать их в одном блоке. В приложении «Яндекса» появится специальный раздел под поисковой строкой на главной странице, если пользователь возвращался к изучению темы несколько раз. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.

«Алиса» хранит контекст, связывая поисковые сессии между собой, даже если между ними были перерывы. Например, месяц назад пользователь планировал купить машину, но потом поменял планы. Благодаря новой технологии он сможет вернуться к теме в любой момент.

Для новой функции разработчики использовали классификатор, который определяет тему запроса. У него в распоряжении — нейросеть, обученная на базе YaLM. Ее применяют для задач, связанных с обработкой естественного языка — она понимает принцип построения текста и знает законы лингвистики. Именно эта нейросеть выделяет поисковые запросы по одной теме, связывая их между собой.

Голосовой помощник уже ориентируется в таких темах, как покупка недвижимости и автомобиля, аренда жилья, открытие бизнеса, организация свадьбы, выбор детского сада, устройство в школу, куда поехать, выбор карьеры, беременность.

Информация будет доступна в один клик. Блок можно удалить долгим нажатием на него, а историю запросов очистить в настройках на старице темы.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock