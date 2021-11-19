Голосовой помощник «Алиса» будет передавать жалобы в органы власти

Учрежденный мэрией Москвы в 2019 году АНО «Диалог» сейчас использует эту систему для мониторинга в интернете сообщений о социально-бытовых проблемах, на которые может потребоваться реакция власти: ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и др.

Все подобные сообщения независимо от того, адресованы они органу власти или другому пользователю, автоматически фиксируются с помощью специальных алгоритмов мониторинга, затем перенаправляются в профильные ведомства, рассказал Гореславский.

Среднее время, за которое после попадания сообщения в систему мониторинга оно обрабатывается, а под постом появляется комментарий о том, что проблема принята в работу, составляет 4 часа. Рассказать о бытовых проблемах, требующих решения, можно во всех регионах РФ, кроме Москвы.

С властями Москвы сейчас ведутся переговоры по поводу возможности направлять жалобы в «Инцидент менеджмент» с помощью голосового помощника. Сегодня «Инцидент менеджмент» обрабатывает 281 тыс. сообщений в месяц.