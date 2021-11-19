Голосовой помощник «Алиса» будет передавать жалобы в органы власти

В голосовом помощнике «Яндекса» «Алиса» появился навык, с помощью которого можно будет собирать жалобы в органы власти. Голосовые обращения будут направляться в систему «Инцидент менеджмент». Разработчики решения обещают, что в фоновом режиме голосовой помощник «Яндекса» подслушивать пользователей не будет.
Сервис разработала АНО «Диалог», сообщили «Ведомости». Он уже есть в открытом доступе.
Обратиться в «Инцидент менеджмент» можно будет, только запустив этот навык в голосовом помощнике через все приложения и устройства, куда интегрирована «Алиса», – в веб-браузере «Яндекс», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции».
Как утверждает гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, в фоновом режиме голосовой помощник не будет передавать данные в «Инцидент менеджмент».
Учрежденный мэрией Москвы в 2019 году АНО «Диалог» сейчас использует эту систему для мониторинга в интернете сообщений о социально-бытовых проблемах, на которые может потребоваться реакция власти: ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и др.
Все подобные сообщения независимо от того, адресованы они органу власти или другому пользователю, автоматически фиксируются с помощью специальных алгоритмов мониторинга, затем перенаправляются в профильные ведомства, рассказал Гореславский.
Среднее время, за которое после попадания сообщения в систему мониторинга оно обрабатывается, а под постом появляется комментарий о том, что проблема принята в работу, составляет 4 часа. Рассказать о бытовых проблемах, требующих решения, можно во всех регионах РФ, кроме Москвы.
С властями Москвы сейчас ведутся переговоры по поводу возможности направлять жалобы в «Инцидент менеджмент» с помощью голосового помощника. Сегодня «Инцидент менеджмент» обрабатывает 281 тыс. сообщений в месяц.
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Фото на обложке: nikkimeel /
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