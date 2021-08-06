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Российские хакеры выложили в даркнет данные 1 млн кредитных карт — CNBC

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа русскоязычных хакеров All World Cards выложила в сети данные около 1 млн кредитных карт. В открытом доступе оказались карты, выпущенные в 2018 и 2019 годах и принадлежащие американцам и жителям других стран.

Российские хакеры выложили в даркнет данные 1 млн кредитных карт — CNBC

Аналитики компании по кибербезопасности Q6 утверждают, что хакеры выложили полученные сведения в даркнете и предлагают информацию о кредитках «другим мошенникам», передает телеканал CNBC.

В сообщении не уточняется, почему эксперты связывают этих хакеров с Россией.

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс сообщил в Twitter, что это новая русскоязычная группа и она предлагает данные бесплатно, «в качестве рекламного предложения». «Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия», — написал журналист.  Он привел данные хакеров, где указывается, что скомпрометированные кредитки были выпущены в 2018-2019 годах.

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Фото: husjur02 / Shutterstock

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